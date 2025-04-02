Иркутск вошел в список городов России, куда чаще всего переезжают иностранцы

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала города России, куда чаще всего переезжают иностранные граждане. В топ попал город Иркутск.

«Есть регионы-передовики, куда больше всего приезжают. На первом месте это Москва и Московская область. Но здесь – первая точка контакта. Мы их фиксируем здесь в МВД. Они здесь получают свою первую регистрацию, а в дальнейшем уже разъезжаются по стране. Второе – это Санкт-Петербург, Ленинградская область. На третьем месте у нас Нижегородская область, Калининград, Краснодарский край и, как ни странно, Иркутск», – рассказала Бутина в интервью ТАСС.

Люди при выборе городов для жизни обращают внимание на погодные условия и развитость экономики. Чаще всего в Россию переезжают из Франции, Германии, Америки, Австралии и Италии.

По данным Марии Бутиной, иностранцы отправляются в Россию, как правило, из-за непростой экологической ситуации в своих государствах, неблагоприятного климата, неприятия ЛГБТ и ряда других причин.

Наиболее востребованы в профессиональном плане среди иностранцев IT-специалисты, медики и преподаватели.