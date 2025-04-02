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Авиакомпанию в Иркутской области уличили в невыплате денег работникам

В Иркутской области авиакомпанию «Ангара» уличили в невыплате денег работникам, перед которыми сформировалась задолженность. Организацию привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Некоторым работникам не оплачивалась сверхурочная работа, а также время прохождения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров», – говорится в сообщении.

Было внесено представление с требованием погасить долг. После этого людям перечислили почти 100 тысяч рублей.

Авиапредприятие привлекли к ответственности и оштрафовали на 30 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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