Пенсионеру в Ангарске вернули 2,6 млн рублей, похищенные мошенниками 3 года назад

В Иркутской области пенсионеру удалось вернуть деньги, похищенные мошенниками. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, в феврале 2022 года мужчина, являющийся инвалидом, перевел свои сбережения – свыше 2,6 млн рублей – на так называемый «безопасный счет» по указанию собеседника, который представился работником банка.

После этого мужчина обратился к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело. Во время расследования установили, что средства были отправлены на банковский счет, принадлежащий жителю Кемеровской области.

«В связи с этим прокуратура направила в Заводской районный суд Кемерово исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения в размере более 2,6 млн рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 800 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Требования были удовлетворены.