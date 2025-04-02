Врачи провели более 1000 осмотров детей на севере Иркутской области при поддержке ИНК и фонда Марины седых

В Усть-Кутском и Нижнеилимском районах завершился выездной прием врачей Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Мероприятие было организовано Иркутской нефтяной компанией (ИНК) и Благотворительным фондом Марины Седых в рамках программы «Здоровье детям».

Осмотры высококвалифицированных специалистов, включая офтальмолога, невролога, педиатра, уролога, травматолога, хирурга и отоларинголога, прошли более 600 детей. Выездная бригада работала в течение пяти дней. Приемы были организованы в Усть-Куте, поселке Верхнемарково и Нижнеилимском районе.

– Выездные осмотры в отдаленных районах Иркутской области стали для нас доброй традицией благодаря поддержке ИНК и фонда Марины Седых. Наша цель – проконсультировать пациентов, определить необходимость госпитализации и помочь районам, испытывающим нехватку медицинских специалистов. За 5 лет существования мы помогли более 3000 детям и подросткам, – отметила заместитель главного врача по медицинской части Ивано-Матренинской детской клинической больницы Татьяна Белькова.

Детям, которым рекомендовано лечение в Ивано-Матренинской больнице, фонд Марины Седых окажет помощь с оплатой проезда до Иркутска и обратно (для ребенка и сопровождающего). Поддержку могут получить неполные, малоимущие, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Прием заявок осуществляется по электронному адресу: bogdalova_lg@irkutskoil.ru .

Программа «Здоровье детям» реализуется ИНК и фондом Марины Седых с 2020 года, в 2024 году было обследовано более 1200 детей в Усть-Куте и Нижнеилимском районе. В прошлом году в Усть-Куте также состоялся выездной прием врачей-сурдологов, в ходе которого консультацию получили 10 детей, двое из которых были направлены на обследование в Иркутск. В рамках приема помощь получили и взрослые пациенты.