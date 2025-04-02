Первоначальный взнос по ипотеке в начале года взлетел до 30% от стоимости жилья

Копить его заемщику со средним доходом в лучшем случае придется не менее трех лет – при этом не пить и не есть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Первоначальный взнос по льготной ипотеке превысил треть стоимости жилья, достигнув 33%. В феврале банки выдали ипотечных кредитов на 230 млрд рублей, 80% из которых пришлись на программы с господдержкой. Средний взнос по семейной ипотеке составил 35%, хотя законом предусмотрено минимум 20%. Эксперты считают, что увеличение взноса ограничивает доступность жилья для россиян.

– Из-за роста ключевой с рынка ушли в первую очередь качественные заемщики. Поэтому банки были вынуждены пересмотреть свою риск-политику и ужесточить подход к отбору новых клиентов, – пояснил директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков.