Forbes назвал имена богатейших людей России и мира

Forbes составил рейтинги богатейших миллиардеров России и мира. Кто возглавляет списки и в какие суммы оценивается их состояние, изучил SIA.RU.

Что касается мира в целом, то богатейшим человеком пока остается крупнейший акционер Tesla Илон Маск. За прошедший год он стал богаче на $147 млрд: в настоящее время его состояние оценивается в $342 млрд. Миллиардер является соучредителем семи компаний.

На второй строчке – Марк Цукерберг с состоянием $216 млрд. За год оно выросло на $39 млрд. Источником дохода является компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Третье место занимает основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос. Его состояние составляет $215 млрд – оно выросло за год на $21 млрд.

В России богатейшим человеком является акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого Forbes оценил в $28,7 млрд. На втором месте – совладелец «Северстали» Алексей Мордашов – $28,6 млрд, на третьем – акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, чье состояние равно $28,4 млрд.