Мошенники просят закрыть «международный счет» от имени Банка России

Регулятор рассказал о новой схеме злоумышленников.

Банк России предупредил о новой мошеннической схеме: злоумышленники рассылают поддельные письма с логотипом регулятора, требуя закрыть несуществующий «международный счет». В сообщениях указаны ФИО жертвы, а для «вывода средств» предлагается задействовать российский банковский счет или перейти по фишинговой ссылке, где собирают персональные данные.

Мошенники угрожают штрафами, арестом имущества и взысканием с зарплаты в случае отказа. Ссылки в письмах могут содержать вредоносное ПО, дающее доступ к банковским приложениям.

«Сотрудники Банка России не звонят, не запрашивают данные и не предлагают операции со счетами. Так действуют только мошенники», — подчеркнул управляющий отделением Банка России в Иркутске Игорь Коржук.

При сомнениях рекомендуется звонить в банк по номеру с обратной стороны карты или официального сайта.