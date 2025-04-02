Россияне стали чаще жаловаться на задержки зарплат

Количество жалоб выросло на 37,4%, а объем – на 43,5%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Роструда.

В 2024 году количество жалоб на невыплату зарплаты выросло на 37,4%, достигнув 18,4 тысяч случаев. Общая задолженность составила 508 млн рублей.

Основные причины – проблемы с оплатой продукции, перераспределение средств на займы и недостаток оборотных средств. Проблемы наблюдаются в строительстве, обрабатывающей промышленности, электронике и транспорте.

– Рынок гражданского строительства стагнирует, снижаются темпы ввода объектов. На работниках это отражается в виде задержек зарплат и сокращений. Непростая ситуация и в агросекторе, где нестабильный экспорт, удорожание кредитов и топлива разрывает финансовые потоки сельхозпредприятий и лишает работников стабильных выплат, – отмечает Михаил Меркулов, директор практики организационного развития «КСК Групп».