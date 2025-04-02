Он показывает соотношение зарплат к средней стоимости жизни. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование ФоРГО.

Индекс социального благополучия россиян вырос на 12% за год (на 1 января 2025 г. к 2024 г.), согласно исследованию ФоРГО. Средняя зарплата достигла 128,7 тыс. рублей (+24% за год), при росте стоимости фиксированного набора товаров на 10,2% (до 23,8 тыс. рублей).

Наибольший рост показали Татарстан (+5 позиций), Липецкая (+9) и Самарская (+10) области.

– Москва продолжает занимать лидирующую позицию, так как у ее экономики достаточный запас прочности и потенциал для того, чтобы сохранять опережающий инфляцию рост доходов, – пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.