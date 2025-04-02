Сельскую ипотеку смогут получить работники АПК

Правительство РФ с 28 марта изменило условия предоставления сельской ипотеки на 2025 год, теперь льготная программа будет ориентирована на тех, кто работает в агропромышленном комплексе (АПК) или социальной сфере на селе. Льготную ипотеку также могут взять участники СВО и их супруги. Об этом сообщила директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова во время совещания актива торгово-промышленной палаты Восточной Сибири с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевем.

Спикер уточнила, что обновленные критерии предусматривают выдачу кредитов на сумму до шести миллионов рублей под 3% годовых на срок до 25 лет. Программа допускает приобретение или строительство жилья в сельских районах и агломерациях, а также в опорных населенных пунктах. Одним из ключевых изменений программы стало обязательство заемщика работать по трудовому договору в АПК или социальной сфере на селе, либо заниматься индивидуальным предпринимательством в АПК в течение пяти лет после заключения кредитного договора. Сведения об основном месте работы нужно будет предоставлять кредитору с периодичностью не реже одного раза в 6 месяцев.

«Все мы ждали изменений в сельскую ипотеку и ожидания были связаны в основном с требованиями к заемщикам и месторасположению приобретаемых объектов. Новые меры призваны привлечь и удержать специалистов в агропромышленном комплексе, а также предотвратить излишний спрос на фоне сокращения других льготных жилищных программ, который мы наблюдали в прошлом году. В целом, ожидаем положительный эффект, надеемся, что жители области, заинтересованные в жилье, будут переезжать на сельские территории и вести там свою деятельность», - отметила Наталья Баркова.