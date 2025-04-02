Сбор томатов и сладких перцев закрытого грунта стартовал в Иркутской области

Первый в этом году урожай овощных культур составил 800 кг. Из них томата круглого собрали – 300 кг, томатов черри – 100 кг, томата сливовидного – 100 кг. Перца болгарского собрали 300 кг. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Иркутской области.

– Всего в 2025 году растениеводы планируют собрать 42,5 тонн томатов закрытого грунта, в том числе 30 тонн томата круглого, 5 тонн сливовидного томата и 7,5 тонн коктейльного томата и черри. Урожай перцев ожидается в объеме 9 тонн. Свежие овощи уже поступил в продажу, – сказал министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

Также в регионе в закрытом грунте выращивают огурцы, редис, зеленые и пряновкусовые культуры, в том числе укроп, петрушку и базилик. С начала года растениеводы уже собрали 100,6 тонн огурцов, 3 тонны сладкого редиса и 11 тонн зеленых и пряновкусовых культур. В целом в регионе планируют собрать около 300 тонн овощей закрытого грунта.