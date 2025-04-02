День наставника отмечается в России 2 марта

Проект разработан Минпросвещения по поручению главы государства. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин учредил День наставника, который будет отмечаться 2 марта. Дата приурочена к подписанию указа о знаке «За наставничество» в 2018 году и дню рождения педагога Константина Ушинского.

Напомним, что в Иркутской области учрежден региональный знак «Почетный наставник», которым награждены около 100 педагогов. Наставники, подготовившие победителей чемпионатов «Профессионалы», «Абилимпикс» и Всероссийской олимпиады школьников, получают губернаторские премии.

«Наставниками в работе с детьми и молодежью становятся не только педагоги, но и родители, представители общественных организаций, ветераны специальной военной операции, деятели культуры и спорта – те, кто пользуется авторитетом, понимает ребят и чувствует потребность поделиться своим опытом. А в широком понимании значения слова наставники – это люди, без которых невозможно представить качественную подготовку квалифицированных кадров для экономики, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.