Строительство детской поликлиники №10 в Иркутске завершится уже в этом году

Первых пациентов она примет осенью.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Строительство детской поликлиники №10 в микрорайоне Синюшина гора завершится осенью 2025 года. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе инспекции объекта. Его готовность уже превышает 90%.

«Объект находится в высокой степени готовности. Три важных момента, на которые сегодня следует обратить внимание. Это вопросы подключения поликлиники к инженерным сетям, доукомплектованность медицинским оборудованием и кадровая обеспеченность. Министерствам и ведомствам поставлена задача взять их под особый контроль. Эта поликлиника станет одним из крупнейших детских медучреждений во всем регионе, поэтому необходимо доработать все детали», – сказал Игорь Кобзев.

Поликлиника включает два блока: медицинский – неотложная помощь, лаборатории, педиатрия, стоматология, бассейн для реабилитации, и вспомогательный – гараж, прачечная, комнаты отдыха.

Для удобства пациентов Свердловского округа муниципалитет организует парковку, а власти прорабатывают логистику. Проект реализуется по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» с бюджетом в 1,3 млрд рублей.