Российский рынок падает: индекс Мосбиржи снижается на фоне новостей

Российский рынок в среду продолжает падение, индекс Мосбиржи снизился на 1,01% до 2934 пунктов.

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее «Балчуг Капиталу» приобрести у Goldman Sachs акции ряда российских публичных компаний, включая Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ, и затем их продать. Это решение, по мнению аналитиков, может усилить давление на рынок.

Помимо геополитических новостей, внимание также сосредоточено на монетарной политике ЦБ РФ. Чем ближе заседание Банка России по ставке 25 апреля, тем более чувствительной будет реакция на данные, определяющие позицию регулятора. Сегодня в 19:00 МСК будут опубликованы показатели по недельной инфляции. Замедление роста потребительских цен может поддержать рынок, тогда как ускорение ухудшит настроения.