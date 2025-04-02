Кремль выразил готовность к переговорам, несмотря на угрозы Трампа о вторичных санкциях.

Россия заявила о своей открытости к мирным переговорам по Украине и соблюдении договоренностей с США о временном моратории на удары по энергетической инфраструктуре, в отличие от Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают "Ведомости".

Это заявление стало ответом на угрозу президента США Дональда Трампа ввести 500-процентные пошлины на импорт для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие товары, если не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.

Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин открыт к политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса, и доказательством этому служит соблюдение Россией моратория на удары по энергетическим объектам Украины.

Он также отметил, что Киев продолжает ежедневные атаки против России, и Россия намерена продолжать работу с американской стороной, доводя до них реальное положение дел и нежелание Киева содействовать миру.