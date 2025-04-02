Антирекорд 1998 года повторяется: новый виток кризиса на рынке?

МосБиржа повторяет сценарий 1998-го: что делать инвестору?

С 18 марта Индекс МосБиржи (IMOEX) демонстрирует устойчивый спад, и за последние десять торговых дней рынок не смог закрыться в положительной зоне. Это событие напоминает кризисный период 1998 года, когда российский фондовый рынок столкнулся с аналогичной ситуацией. Эксперты утверждают, что такие тенденции наблюдались всего один раз за всю историю существования индекса — ровно 30 лет назад.

«После закрытия торгов 17 марта Индекс МосБиржи не показал ни одной позитивной сессии. Десять дней подряд рынок остается в красной зоне. Подобное положение дел последний раз фиксировалось в 1998 году, но уже на одиннадцатые сутки ситуация изменилась», — поясняют специалисты БКС Мир инвестиций.

Также аналитики напоминают, что снижение началось ещё в феврале, и с тех пор рынок потерял примерно 13% своей стоимости относительно максимальных значений. Несмотря на значимость текущих уровней, где наблюдается поддержка в виде 200-дневной скользящей средней и зоны сопротивления, нет уверенности, что падение прекратится в ближайшее время. Специалисты советуют инвесторам действовать осторожно, выбирая акции компаний с хорошей финансовой базой, даже несмотря на значительное снижение их стоимости.