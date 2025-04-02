Инфляция начала 2025 года оказалась ниже прогнозов

Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин сообщил, что темпы роста потребительских цен в начале 2025 года оказались ниже, чем предполагалось в прогнозах четвертого квартала 2024 года. По предварительным данным, уровень инфляции в первом квартале текущего года также оказался ниже ожиданий, зафиксированных в феврале, сообщает ТАСС.

«Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля, после предыдущего опорного заседания»,— подчеркнул зампред ЦБ.



Он отметил, что хотя показатели инфляции демонстрируют улучшение, они всё ещё далеки от целевого уровня в 4%, установленного Центральным банком. Для достижения этой цели потребуется дальнейшее соблюдение жёсткой денежно-кредитной политики. Снижение ключевой ставки возможно только после стабилизации инфляции на низком уровне, добавил он.

Центральный банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% на заседании 21 марта. Основной причиной стали сохраняющиеся высокие показатели инфляции, несмотря на её постепенное снижение. Кроме того, отмечается дисбаланс между спросом и предложением, умеренный темп кредитования и значительные накопления среди населения. Очередное рассмотрение вопроса о ключевой ставке запланировано на 25 апреля.