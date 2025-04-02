Путепровод на станции Батарейной в Иркутске откроют для транспорта осенью

В Иркутске идет капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной. Сейчас готовность объекта оценивается в 50%. Работы проводит МУП «Служба эксплуатации мостов», рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии

«Сегодня у нас есть твёрдая убежденность в том, что уже осенью откроем путепровод для транспорта и пешеходов. Для жителей станции Батарейной это крайне важный объект. Он соединяет микрорайон с объездной Ново-Ленино и по сути является основным выездом в город», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

В настоящее время полностью смонтированы все пролетные строения путепровода. Впереди – бетонирование, асфальтирование, обустройство тротуаров, барьерных ограждений.