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Иркутяне жалуются на дороги: асфальтобетонный завод запустят раньше для их ремонта

Жители Иркутска жалуются на состояние дорог в городе. Чтобы исправить ситуацию, местные власти решили раньше приступить к их ремонту, рассказал в своем тг-канале мэр Руслан Болотов.

«Поручил на неделю раньше открыть асфальтобетонный завод МУП «Иркутскавтодор». Это позволит приступить к ремонту большими картами уже в ближайшие дни», – отметил глава города.

Также на улицы вывели БЦМ-установки для проведения ямочного ремонта. Обращения граждан будут фиксировать: с их учетом планируется формировать рабочие планы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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