Полугодовые вклады: ставка упала ниже 20%

По данным на 2 апреля 2025 года, процентная ставка по полугодовому вкладу в крупнейших российских банках опустилась ниже 20%. Средняя ставка по трехмесячному депозиту составляет 20,17%, по полугодичному — 19,99%, а по годовому — 19,02%, сообщает маркетплейс Финуслуги.

Ранее ставка по полугодовым вкладам стабильно превышала отметку в 20%, однако теперь этот уровень был пройден. Последний раз такой низкий показатель фиксировался 28 октября 2024 года.

Ключевая ставка ЦБ РФ остается неизменной с этого момента и составляет 21%. Очередное решение по ставкам ожидается 25 апреля 2025 года.