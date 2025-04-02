Новую шестиэтажную поликлинику с бассейном достраивают в Иркутске: когда и где ее откроют

В Иркутске на 90% завершено строительство нового здания детской поликлиники №10 в микрорайоне Синюшина гора. Когда объект введут в эксплуатацию, рассказали в пресс-службе мэрии.

Достроить больницу планируют к осени текущего года. Здесь смогут обслуживать более 10 тысяч маленьких жителей. Объект рассчитан на 500 посещений ежедневно. Планируется открыть более 60 кабинетов, в которых будут вести прием педиатрическая служба и узкие специалисты. Организуют работу стоматологического отделения и функциональной диагностики, лаборатории. Также создадут условия для реабилитации детей, в том числе занятия плаванием в бассейне.

Полностью завершены кровельные и фасадные работы, выполнено остекление. Сейчас проводят внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных коммуникаций.