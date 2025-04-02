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Новая смотровая площадка появилась в Листвянке: здесь видны исток Ангары и Байкал

В поселке Листвянка Иркутской области появились новые объекты для туристов. Здесь обустроили автостоянку и смотровую площадку, сообщает служба архитектуры региона.

<p>Фото: служба архитектуры Иркутской области</p>

Фото: служба архитектуры Иркутской области

«Новая смотровая площадка выполнена в форме амфитеатра и находится в одном из самых красивых мест, откуда открывается потрясающий вид на Байкал и исток Ангары», – говорится в сообщении.

<p>Фото: служба архитектуры Иркутской области</p>

Фото: служба архитектуры Иркутской области

Обустройство пространства завершили в марте 2025 года. Здесь есть удобные места для посадки в виде лавочек с деревянным настилом, зона огорожена парапетами для безопасности посетителей. Имеется освещение – посещать площадку можно в темное время суток.


<p>Фото: служба архитектуры Иркутской области</p> <p>Фото: служба архитектуры Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


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