Иркутяне активнее покупают и продают недвижимость: станет ли это новым трендом

Объем предложений готового жилья в Иркутске увеличился в марте – это зафиксировали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». Кроме того, отмечается рост покупательской активности .

«В Иркутске медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в марте составила 134 000 рублей, увеличившись за месяц на 0,7%. При этом количество доступных предложений увеличилось на 4,2%», – говорится в сообщении.

Объем предложений в уже сданных новостройках продолжает расти: за месяц готовых квартир в продаже от девелоперов стало больше на 11,3%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в марте составила 6,5 млн рублей, а средняя площадь лота в Иркутске – 48 кв. м.

Снижение цен на вторичном рынке не зафиксировано ни в одном из российских мегаполисов. Объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц увеличился на 2,9%.

«В конце зимы был зафиксирован значительный рост числа сделок на вторичном рынке. В первую очередь, рост активности связан с адаптацией покупателей к рыночным условиям: на сделки стали чаще выходить люди с наличными средствами, которые ранее находились в ожидании изменений в ипотечном кредитовании», – пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Он отметил, что поскольку политика Центробанка пока остается прежней, люли перестали откладывать покупки. Также в категорию вторичного жилья все чаще попадают «вчерашние новостройки», на которые распространяются, например, программы рассрочки. При этом эксперты не ожидают, что рост активности на рынке сформирует долгосрочный тренд.