Снова трагедия: крушение Ту-22М3 в Иркутской области

В Иркутской области снова произошло крушение стратегического ракетоносца Ту-22М3, сообщил Минобороны, передает ТАСС. Экипаж катапультировался, но один из летчиков погиб.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что крушение произошло сегодня ночью недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района, примерно в 80 км от Иркутска. Экипаж состоял из четырех человек. Причиной крушения стала техническая неисправность.

«Летчики находятся под наблюдением врачей, а на месте происшествия работают службы МЧС. Самолет повредил линию электропередач, оставив без света 210 домов и 3 социально-значимых объекта. Бригада Иркутской электросетевой компании уже приступила к восстановлению, и я надеюсь, что электричество будет возвращено к утру,» — сообщил в своем телеграм-канале Игорь Кобзев.

Ту-22М3 — это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, способный поражать морские и наземные цели управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Первый опытный полет был выполнен в 1977 году, а серийное производство началось в 1978 году. В окончательном виде он был принят на вооружение в 1989 году, а в 2018 году был создан модернизированный вариант — Ту-22М3М.

Это не первый инцидент в регионе: в августе прошлого года в Иркутской области разбился другой Ту-22М3, сообщает РБК. Тогда экипаж также катапультировался, но один из летчиков погиб. Причиной аварии также была названа техническая неисправность.