Новости Из-за крушения самолета более 200 домов остались без света в Иркутской области Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Усольском районе Иркутской области. Во время падения он задел линию электропередач, оставив без света десятки домов, рассказал губернатор Игорь Кобзев. «Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально значимых объекта. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании», – сообщил глава региона в тг-канале. Ночью удалось восстановить подачу электричества в дома в поселках Средний и Новомальтинск. Подачу электроэнергии в деревню Буреть планируют восстановить утром. ykot

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