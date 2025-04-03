Из-за крушения самолета более 200 домов остались без света в Иркутской области

Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Усольском районе Иркутской области. Во время падения он задел линию электропередач, оставив без света десятки домов, рассказал губернатор Игорь Кобзев.
«Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально значимых объекта. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании», – сообщил глава региона в тг-канале.
Ночью удалось восстановить подачу электричества в дома в поселках Средний и Новомальтинск. Подачу электроэнергии в деревню Буреть планируют восстановить утром.