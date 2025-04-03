Пошлины до 50%: Трамп объявил экономическую войну со всем миром?

Трамп ввел пошлины до 50% для разных стран, чтобы восстановить экономику США, заявив, что Америка была "ограблена другими странами", сообщает РБК.

Согласно таблице, пошлины затронут Китай (34%), Европейский союз (20%), Индию (26%), Вьетнам (46%) и Тайвань (32%). Наибольшие пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и Сен-Пьер и Микелон. Пошлины также коснутся Казахстана (27%), Молдавии (31%) и Украины (10%), но России в списке нет. Минимальный базовый тариф в 10% будет применен ко всем странам.

С 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а к 3 мая — на автозапчасти, произведенные за пределами США. Тариф США будет вдвое меньше, чем размер пошлины, установленной другой страной на американские товары. С 5 апреля вступит в силу минимальная базовая таможенная пошлина в 10%, а с 9 апреля начнут действовать остальные тарифы. Тариф для Китая составит 54%, после увеличения 10-процентной пошлины вдвое.

Трамп заявил, что США "подвергались разграблению и насилию" нациями, близкими и далекими, и теперь пришло время Америке процветать, снижая налоги и погашая государственный долг. Он отметил дисбаланс в пошлинах на автомобили между США и другими странами, который "разрушил промышленную базу и поставил под угрозу национальную безопасность". 2 апреля, по мнению Трампа, должно стать "днем возрождения американской промышленности".