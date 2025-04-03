Новости

Ремонт путепровода на станции Батарейной в Иркутске выполнен на 50%

Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.

Капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» перешел в завершающую стадию. Готовность объекта превысила 50%, сообщил на выездном совещании мэр Иркутска Руслан Болотов.

Завершен монтаж балок пролетных строений и соединение опор. Ведутся армирование швов, переустройство контактной сети и подготовка к заливке бетона. Запланированы укладка асфальта, обустройство тротуара шириной 2,25 м и монтаж ограждений.

«Работы идут в стесненных условиях с согласованием каждого этапа с РЖД. Ежедневно на объекте трудятся 27 специалистов», — отметил директор подрядной организации Андрей Пономарев.

Напомним, что проект передали МУП «СЭМ» в 2024 году после срыва сроков предыдущим подрядчиком. За год новый исполнитель выполнил значительный объем задач.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес