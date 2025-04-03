Новости Ремонт путепровода на станции Батарейной в Иркутске выполнен на 50% Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. Капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» перешел в завершающую стадию. Готовность объекта превысила 50%, сообщил на выездном совещании мэр Иркутска Руслан Болотов. Завершен монтаж балок пролетных строений и соединение опор. Ведутся армирование швов, переустройство контактной сети и подготовка к заливке бетона. Запланированы укладка асфальта, обустройство тротуара шириной 2,25 м и монтаж ограждений. «Работы идут в стесненных условиях с согласованием каждого этапа с РЖД. Ежедневно на объекте трудятся 27 специалистов», — отметил директор подрядной организации Андрей Пономарев. Напомним, что проект передали МУП «СЭМ» в 2024 году после срыва сроков предыдущим подрядчиком. За год новый исполнитель выполнил значительный объем задач. info4

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