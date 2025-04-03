Ускорение инфляции в России: данные за март

С 25 по 31 марта темпы роста потребительских цен в России увеличились до 0,2% по сравнению с предыдущим показателем в 0,12%, согласно данным Росстата. Годовая инфляция к концу марта достигла уровня 10,24%, тогда как неделю назад она составляла 10,22%.

За первые три месяца текущего года потребительские цены поднялись на 2,61%, а с начала марта — на 0,55%. Стоимость автомобильного бензина за этот же период выросла на 0,1%, в то время как цена на дизельное топливо практически не изменилась.

21 марта Центральный банк России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. В заявлении регулятор отметил снижение инфляционного давления, однако подчеркнул, что оно всё ещё остаётся значительным, особенно в устойчивых компонентах экономики. Несмотря на это, внутренний спрос продолжает превышать возможности производства товаров и предоставления услуг. ЦБ указал, что достижение целевого показателя инфляции потребует длительного периода строгих денежно-кредитных мер. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 апреля.