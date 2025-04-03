Примсоцбанк дарит повышенный кэшбэк на день рождения

Примсоцбанк сообщает о запуске повышенного кэшбэка, приуроченного к дню рождения.

"Совершая покупки в выбранных категориях за 2 дня до Дня рождения и в сам праздник, вы получаете праздничный кэшбэк +5% за покупки, которые были совершены в течение этих трех дней. Праздничный кэшбэк суммируется с ежемесячным. Для получения дополнительного кэшбэка общая сумма покупок за три праздничных дня должна быть не менее 10 000 рублей", – говорится в сообщении банка.

Примсоцбанк напоминает, что подключить кэшбэк и выбрать до четырех категорий вы можете в мобильном приложении - в персональном кабинете лояльности. Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

Узнать подробности вы можете в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.