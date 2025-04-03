США ввели пошлины для «друзей и врагов»: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп ввел пошлины для «друзей и врагов» и раскрыл их размеры, эксперты рассказали о подорожании доллара, а в Иркутской области потерпел крушение самолет. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Пошлины до 50%

США решили ввести пошлины до 50% для различных стран. Американский президент Дональд Трамп пояснил, что на протяжении десятилетий страна «подвергалась разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Что касается размеров, то тариф вдвое меньше, чем тот размер пошлины, который установила та или иная страна в отношении товаров из Штатов.

Размеры пошлин

Америка назвала размеры пошлин для различных государств. Наибольшие из них в размере 50% вводятся против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Камбоджа будет платить 49%, Вьетнам – 46%, Лаос – 48%, Мадагаскар – 47%, Китай – 34%, Европейский союз – 20%. Пошлины также затронут Казахстан, Молдавию, Украину и другие территории. России в списке нет.

Доллар – 100 рублей

Эксперты рассказали, в каком случае доллар снова может вырасти. Предполагается, что это может произойти, если переговоры между Россией и США будут сорваны, что приведет к усилению санкционного давления. Либо на фоне падения цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель.

Крушение самолета

В Усольском районе Иркутской области недалеко от деревни Буреть потерпел крушение самолет Ту-22М3. Причиной инцидента стала техническая неисправность. Экипаж, состоящий из четырех человек, катапультировался, но один летчик погиб. Самолет повредил линию электропередач, что оставило без света 210 домов и три соцобъекта. Подробности выясняются.

Новые туристические объекты

В поселке Листвянка, который является наиболее популярным населенным пунктом у туристов на Байкале, появились новые объекты. Здесь обустроили смотровую площадку, откуда видно видны исток Ангары и Байкал. Есть места для посадки в виде лавочек с деревянным настилом, зона огорожена парапетами для безопасности посетителей. Имеется освещение – посещать площадку можно в темное время суток.