Почти 700 человек остаются без света в Иркутской области из-за авиакатастрофы

В результате крушения самолета была повреждена линия электропередач, что оставило без света десятки домов и сотни жителей в Усольском районе Иркутской области. В настоящее время без электричества остаются люди в деревне Буреть, сообщил в тг-канале губернатор Игорь Кобзев.

«Сейчас без света – только деревня Буреть. В ней 203 дома, живут 670 человек. Ориентировочное время восстановления, по словам энергетиков, – 14:00. Жалоб от населения в связи с такой ситуацией не поступало, спасибо за понимание», – отметил глава региона.

В поселках Средний и Новомальтинск, где тоже случилось отключение, свет удалось восстановить.