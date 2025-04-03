Каждый пятый грузоперевозчик ушел с рынка РФ

Компании не могут оплачивать лизинговые платежи и возвращают грузовики. Об этом пишет газета «Известия».

Каждая пятая транспортная компания прекратила деятельность в I квартале 2025 года из-за падения тарифов ниже себестоимости и роста долгов. Об этом сообщили в ассоциациях «АвтоГрузЭкс» и «Грузавтотранс».

30% перевозчиков закрылись из-за невозможности обслуживать лизинг – платежи достигают 50% стоимости авто. На стоках скопилось более 20 тыс. единиц техники. В основном, это китайские магистральные тягачи и самосвалы FAW, Shacman, Howo и Sitrak.

– Пик роста изъятий был пройден в конце 2024 – начале 2025 года и со II квартала пойдет на спад, – полагает директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Николай Фомин. – Такая ситуация стала следствием снижения платежеспособности клиентов на фоне роста ключевой ставки, повышения утильсбора, сокращения инфраструктурных проектов и прочего.