Вылеты четырех самолетов задержали почти на сутки в Иркутске и Бодайбо: причина

В Бодайбо и Иркутске сегодня утром не состоялись вылеты четырех самолетов авиакомпании «Ангара». Их пришлось перенести из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Вылет рейса 897 по маршруту Иркутск – Бодайбо, запланированный на 07:20 3 апреля, перенесен на 06:00 4 апреля. Отправление рейса 898 по маршруту Бодайбо – Иркутск перенесено с 10:40 3 апреля на 08:40 4 апреля.

Рейс 77 по маршруту Иркутск – Бодайбо вылетит в 05:00 4 апреля, а не в 04:50 3 апреля. Вылет рейса 78 по маршруту Бодайбо – Иркутск перенесен с 08:15 3 апреля на 08:00 4 апреля.

Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров.