Ингосстрах Банк стал лауреатом премии FINNEXT-2025

Ингосстрах Банк стал лауреатом ежегодной национальной премии финансовых инноваций FINNEXT-2025. Эксперты отметили проект банка «Омниканальность как эффективный инструмент взаимодействия с клиентами» в номинации «Клиентский сервис».

Как отмечают организаторы премии, за несколько лет в Ингосстрах Банке комплексно систематизирован клиентский сервис: запущен замкнутый контур обратной связи, количественные и качественные исследования, банк стал регулярным участником в межбанковском синдикативном исследовании NPS. Эксперты подчеркнули, что в банке создано отдельное подразделение клиентского опыта.

«Одна из ключевых задач банка – улучшение клиентского сервиса. Признание достижения нашей команды премией FINNEXT позволит укрепить доверие клиентов и послужит дополнительным стимулом для генерации новых идей и развития клиентоцентричной культуры в банке», - отметил директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Ингосстрах Банка Роман Силаев.

Премия FINNEXT учреждена для популяризации успешных кейсов российских банков и компаний по цифровой трансформации финансового рынка, а также формированию новой партнерской среды. Проекты и сервисы отбирались в соответствии с критериями новизны, функциональности и полезности для клиента и бизнеса. Победителями также стали те разработки, которые смогли получить признание потребителей и партнеров.