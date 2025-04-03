Ингосстрах Банк впервые вошел в топ-20 медиарейтинга российских банков

Ингосстрах Банк занял 20 место в медиарейтинге российских банков по итогам февраля 2025 года, свидетельствуют данные независимой системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия». Это наилучший результат за время исследования, всего в рейтинг вошли 50 финансовых организаций.

В ежемесячном рейтинге оцениваются все банки, работающие на территории страны. Рейтинг основан на базе российских СМИ, включающей более 100 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Основным критерием его составления является медиаиндекс который отражает не только количественное, но и качественное присутствие в информационном поле.

«Ингосстрах Банк за последний год ежемесячно наращивает цитируемость среди федеральных СМИ, придерживаясь открытой информационной политики и доступно комментируя наиболее актуальные и значимые события банковской сферы. Мнения наших экспертов формируют информационное поле, позволяя транслировать ключевые новости и интегрироваться в актуальную деловую и экономическую повестку», - отметил директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Ингосстрах Банка Роман Силаев.

Наибольшее влияние на рост в рейтинге за февраль оказали экспертные комментарии Ингосстрах Банка в деловых изданиях РБК, «Ведомости», «Известия», «Коммерсантъ», «Аргументы и факты» и на финансовом маркетплейсе Банки.ру о ситуации на рынке потребительского и авто- кредитования, корпоративного бизнеса, денежно-кредитной политике и изменении курса валют, а также новости об увеличении в 2,5 раза оборота факторинга и запуске промо-кампании программы лояльности к 14 февраля. Эксперты Ингосстрах Банка также приняли участие в прямых эфирах на телеканалах «Россия 24», РБК-ТВ и «Первый канал» с комментариями о ключевой ставке ЦБ и банковском обслуживании.