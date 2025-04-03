«Цифра банк» расширяет количество привилегий и услуг в пакете «Индивидуальный»

«Цифра банк» обновил условия по пакету услуг «Индивидуальный», добавив в него новые сервисы и услуги и расширив возможности для клиентов. Начиная со 2 апреля при подключении пакета «Индивидуальный» клиентам-держателям пакета станут доступны услуги консьерж-сервиса, привилегии по стандартным тарифным позициям и возможность оформления страховки.

При наличии ежедневных остатков на счетах от 1 млн руб. в предыдущем месяце (за исключением вкладов) держателям пакета становятся доступны в текущем месяце дополнительные эксклюзивные услуги: 2000 руб. на Яндекс.Такси, 50 баллов (хватит на 6-8 занятий) в сервисе для записи на спорт, spa и бьюти-процедуры — «Фитмост», а также доступ в бизнес-залы OnPass (2 прохода).

Стоимость пакета «Индивидуальный» со 2 апреля составит 2990 руб. Для того, чтобы подключить данный пакет бесплатно, клиенту теперь достаточно соблюсти условие наличия в предыдущем месяце ежедневного остатка на счетах в банке на сумму от 1 млн руб. (без учета вкладов) или совершить операции по карте на сумму от 75 тыс. руб. в месяц. «Цифра банк» существенно снизил лимит по остаткам на счетах с действовавших ранее 2,5 млн руб. до 1 млн руб., чтобы услуги и сервисы пакета «Индивидуальный» стали доступны как можно более широкому кругу клиентов банка.

Для действующих клиентов держателей пакета Индивидуальный «Цифра банк» продлит 1 апреля на месяц пакет по старым условиям, включая подключение OnPass и возможность заказать страховку. Если клиент на 2 апреля имеет действующий пакет Индивидуальный, ему станет доступен консьерж-сервис, а если владелец пакета Индивидуальный также в предыдущем месяце держал от 1 млн руб. ежедневных остатков на счетах, ему также станут доступны услуги Яндекс.Такси и «Фитмоста».