Альфа-Банк планирует запустить платформу электронной коммерции

Альфа-Банк создаст новое направление бизнеса — оно объединит технологические решения банка в сфере электронной коммерции на одной платформе.

«Запуск собственной платформы позволит банку объединить миллионы клиентов и партнеров любого масштаба — от небольших предпринимателей до крупных корпораций. Особенность новой платформы Альфа-Банка — применение искусственного интеллекта в мгновенном подборе персонального предложения с учетом сотен тысяч параметров», – говорится в сообщении банка.

Помимо этого, селлер получает надежную защиту своих данных, финансирование на развитие от банка-эксперта в сегменте МСП, а также полноценную поддержку с сервисами для бизнеса под ключ. Но главное — возможность развивать собственный бренд в рамках платформы. Это позволит бизнесу быть ближе к своим клиентам через поддержку брендов direct to customer. Кроме того, это даст возможность быстрее внедрять инновации, снижать маркетинговые издержки и эффективно привлекать клиентов.

Одним из первых сервисов новой платформы станет кэшбэк-платформа — инструмент для малого и среднего бизнеса, позволяющий привлекать клиентов по модели CPA: оплата только за результат, а не за показы.

Клиенты-физлица получат удобный процесс покупок широкого спектра товаров и услуг — от бронирования отелей и билетов до техники, выгодную систему лояльности и гибкие способы оплаты. Частью новой платформы станет BNPL-сервис партнера банка Подели — удобный инструмент отсроченного платежа, встроенный прямо в банковское приложение — такое решение банк предложил первым на рынке финтеха.

Онлайн-платформа станет логичным развитием стратегии Альфа-Банка в области технологий, партнерств и суперсервиса, а также укрепит позиции компании как лидера в цифровых решениях для бизнеса и физлиц.

Новое направление возглавит Дмитрий Соколов, старший вице-президент, директор платформы электронной коммерции, ранее развивавший программы лояльности и нефинансовые сервисы в Альфа-Банке.