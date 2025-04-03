Альфа-Банк первым запустил онлайн-банкинг в мессенджере Max

Альфа-Банк запустил первый в России онлайн-банкинг на цифровой платформе Max от VK.
Клиенты могут переводить деньги своим контактам по номеру телефона прямо в мессенджере. Платеж проходит в безопасной среде приложения, что гарантирует защиту и конфиденциальность данных клиентов.
Кроме того, через финансовый сервис «Дзынь» от Альфа-Банка в мессенджере Max можно оплачивать услуги мобильной связи, отслеживать расходы по картам, а также выбирать и тратить кэшбэк. Система защиты сервиса идентична приложению и мобильному банку. В ближайшее время клиенты смогут получать уведомления о тратах прямо в чат.
Бета-версия приложения Max уже доступна на iOS и андроид, в мобильном и десктопном вариантах и через браузер.
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