Альфа-Банк первым запустил онлайн-банкинг в мессенджере Max

Альфа-Банк запустил первый в России онлайн-банкинг на цифровой платформе Max от VK.

Клиенты могут переводить деньги своим контактам по номеру телефона прямо в мессенджере. Платеж проходит в безопасной среде приложения, что гарантирует защиту и конфиденциальность данных клиентов.

Кроме того, через финансовый сервис «Дзынь» от Альфа-Банка в мессенджере Max можно оплачивать услуги мобильной связи, отслеживать расходы по картам, а также выбирать и тратить кэшбэк. Система защиты сервиса идентична приложению и мобильному банку. В ближайшее время клиенты смогут получать уведомления о тратах прямо в чат.

Бета-версия приложения Max уже доступна на iOS и андроид, в мобильном и десктопном вариантах и через браузер.