Альфа-Банк был отмечен за финтех-инициативы

27 марта были объявлены лауреаты Премии FINNEXT. Экспертное жюри высоко оценило проекты Альфа-Банка в четырех номинациях.

Альфа-Банк был отмечен в номинациях «Человеческий капитал» за проект «Модель ИИ-подбора», «Клиентский сервис» за проект «Комплексный суперсервис для предпринимателей», «Цифровой бэк-офис» за проект «Кредитование по онлайн-триггерам» и «Риск-менеджмент» за проект «Цифровой профиль».

В Экспертный Совет FINNEXT вошли представители ведущих компаний финансового рынка и финтех-хабов, руководители и эксперты профессиональных ассоциаций, визионеры, а также представители рейтинговых агентств и аудиторских компаний.

Цель Премии FINNEXT — отметить лидеров финтеха и их вклад в цифровизацию финансового сектора.