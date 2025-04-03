Приложение Альфа-Банка и мобильный банк Альфа-Онлайн снова названы самыми удобными

Мобильное приложение Альфа-Банка и мобильный банк в браузере Альфа-Онлайн вновь возглавили рейтинг по итогам ежегодного сравнительного исследования удобства и доступности банковских сервисов для физических лиц от UsabilityLab. Рейтинг удобства формировался на основании оценки по списку критериев, обеспечивающих простое выполнение задач в интерфейсе.

Эксперты тестировали веб-банки и приложения на андроиде 15 крупнейших банков по 10 пользовательским сценариям. В их числе — выбор и начисление кэшбэка, оформление и отключение подписки, запрос средств через СБП, оплата мобильного, перевод по номеру карты, перевод через СБП, поиск банкомата и другие.

Эксперты высоко отметили решения от Альфа-Банка. Например, в приложении на андроиде удобно получить информацию о дебетовых картах и переводах по номеру карты, а в мобильном банке в браузере — об оплате мобильной связи. При создании шаблона для оплаты коммунальных услуг есть подсказка о том, при каких условиях платеж не выполнится в указанную дату.

Кроме того, в банке удобный и информативный экран проверки данных перевода. Приложение и мобильный банк в браузере Альфа-Банка набрали максимальные баллы по таким пользовательским задачам, как сохранение партнёрских предложения в избранное, настройка автопополнения карт через СБП, наличие встроенного калькулятора для переводов, а также изменение порядка шаблонов и автоплатежей.

При этом в части решений функционал цифровых сервисов Альфа-Банка показал себя удобнее, чем у других участников рейтинга. Цифровые сервисы Альфа-Банка и ранее становились лидерами рейтинга UsabilityLab — они высоко оценивались экспертами с точки зрения дизайна и функциональности.