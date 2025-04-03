Теперь не для всех. Кто сможет взять сельскую ипотеку в 2025 году?

Правительство РФ ужесточило условия сельской ипотеки на 2025 год. Теперь льготная программа доступна только тем, кто трудится в агропромышленном комплексе (АПК) или социальной сфере на селе, а также участникам СВО и их супругам. Эти категории заемщиков могут рассчитывать на кредит до 6 млн рублей под 3% годовых на срок до 25 лет. Программа позволяет приобретать или строить жилье в сельских районах, агломерациях и опорных населенных пунктах. В чем причина изменения условий? Как они отразятся на рынке? Разбираемся вместе с экспертами.

«Работать в АПК – обязан»

Одно из ключевых изменений – обязательство заемщика работать по трудовому договору в АПК или социальной сфере на селе либо заниматься индивидуальным предпринимательством в АПК в течение пяти лет после заключения кредитного договора.

Прекращение трудовых отношений допускается, но на поиск нового места работы отводится полгода. Заемщик обязан предоставлять банку сведения о месте работы не реже, чем раз в полгода, иначе банк может повысить ставку. Эти требования действуют до конца 2025 года.

«Задача – сбить ажиотаж»

Новые требования к сельской ипотеке были предсказуемыми для экспертов рынка. Директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отмечает, что ожидания касались в основном требований к заемщикам и месторасположению приобретаемых объектов.

«Новые меры призваны привлечь и удержать специалистов в агропромышленном комплексе, а также предотвратить излишний спрос на фоне сокращения других льготных жилищных программ, который мы наблюдали в прошлом году. В целом, ожидаем положительный эффект, надеемся, что жители Иркутской области, заинтересованные в жилье, будут переезжать на сельские территории и вести там свою деятельность», – подчеркнула Наталья Баркова.

«Программа – для села»

Ирина Маджара, руководитель ипотечного центра Альфа-Банка в Иркутске, считает, что доступность программы сельской ипотеки противоречила ее первоначальной цели – развитию сельских территорий и привлечению рабочих кадров.

«Практика показала, что большинство сделок по сельской ипотеке были заключены городским населением. Теперь программа станет менее доступной для широкой массы потребителей, и я прогнозирую сокращение числа сделок и объемов выдачи», – говорит Ирина.

Ранее программа сельской ипотеки демонстрировала рекордные показатели. По данным Минфина, в 2023 году в России было выдано 84 миллиарда рублей по сельской ипотеке, а в 2024 году – уже 119,7 миллиарда рублей (рост на 42%).

«ИЖС покажет спад»

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Иркутской области в последние годы демонстрировало впечатляющие результаты. Если в 2020 году было введено в эксплуатацию 645 тысяч квадратных метров, то в 2024 году этот показатель вырос почти вдвое, достигнув 1,2 миллиона квадратных метров. Локомотивом роста стали льготные программы, такие как сельская ипотека, семейная ипотека и ипотека с государственной поддержкой.

Однако сейчас существуют предпосылки для замедления темпов строительства ИЖС. Ирина Маджара прогнозирует, что отрицательная динамика станет заметной уже во второй половине 2025 – начале 2026 года, поскольку текущие проекты реализуются еще по договорам, заключённым в 2024 году.

«В 2024-2025 годах рынок столкнулся с серьёзными вызовами: завершение программы «Господдержка 2020», изменения в государственном регулировании строительства ИЖС по договорам подряда, переход на расчёты через эскроу-счета, а сейчас рынок «накрыли» изменения по сельской ипотеке. Всё это оказывает влияние на сектор ИЖС», – резюмирует Ирина Маджара.

Эксперт Альфа-Банка рекомендует обратить внимание на семейную ипотеку, которая остаётся самой доступной и широкой льготной программой.