Режим повышенной готовности ввели из-за крушения самолета в Иркутской области

Из-за крушения самолета в Иркутской области введен режим повышенной готовности. Об этом рассказа в тг-канале губернатор Игорь Кобзев.

«Над восстановлением поврежденных сетей работает 12 человек. В Тайтурском муниципальном образовании, к которому относится Буреть, введен режим повышенной готовности до полной ликвидации последствий происшествия», – отметил глава региона.

Без электричества в деревне Буреть остались три социальных объекта., в том числе средняя школа. Но на образовательный процесс происшествие не повлияло, поскольку для холодильников, где хранятся продукты, был подключен бензиновый генератор.

Чтобы жители деревни не остались без других коммунальных ресурсов, на водонапорной башне и в котельной также подключены генераторы. Еще один доставлен на местное сельхозпредприятие, чтобы не остановилось производство.