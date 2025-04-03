Апрельские прогнозы: доллар, евро и юань готовятся к новым высотам?

Рубль завершил среду в плюсе относительно доллара и евро, согласно внебиржевым котировкам ЦБ на 3 апреля: 84,55 (-0,4%) и 91,2 (-0,8%) соответственно. Биржевой юань также укрепился на треть процента, пара CNY/RUB составила 11,51.

Аналитики БКС Мир инвестиций предупреждают, что это может быть лишь временное укрепление, и рубль может вновь ослабнуть в апреле, когда доллар может превысить 85, евро — 94, а юань — приблизиться к 12.

Факторы, поддерживающие иностранные валюты, включают замедление притоков валюты от экспортеров и рост спроса на валюту для импорта. Жесткая геополитическая обстановка также увеличивает риск-премию в курсе рубля. К лету курс доллара может вернуться к 90 рублям, считают аналитики БКС.

Аналитики SberCIB недавно снизили прогноз по курсу доллара на 10 рублей, уменьшив таргет на конец 2025 года с 105 до 95 рублей. Это связано с повышением оценки экспорта Центробанком за октябрь-декабрь на 17%. С начала года рубль укрепился на 26%, но аналитики предупреждают о возможной неустойчивости укрепления без притока капитала или роста экспорта. Во втором квартале курс доллара может вернуться к 90 рублям из-за постепенного роста импорта.

Наталия Пырьева, аналитик «Цифра брокер», отмечает, что геополитический новостной фон продолжает оказывать спекулятивное влияние на валютный рынок. «Мы не исключаем возможности резких импульсивных движений в обе стороны в зависимости от окраса новости. Диапазоны могут быть широким от 75 до 95 руб. за долл. США, 87-97 руб. за евро, 11,1-12,1 руб. за юань», — резюмирует аналитик «Цифра брокер».