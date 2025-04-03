Неипотечные сделки: доля выросла до 55%

Аналитики Домклик провели исследование изменения доли сделок с недвижимостью без ипотеки среди общего объема сделок через Сбербанк. Анализ был проведен с начала второго полугодия 2023 года до начала марта 2025 года, а также определены регионы-лидеры.

Исследование охватывает период с июля 2023 года, когда Банк России начал повышать ключевую ставку, увеличив её с 7,5% до 8,5%, а к концу года — до 16%. В 2024 году этот показатель продолжал расти, достигнув максимального уровня в 21% в октябре, который сохраняется до сих пор.

Согласно данным, доля сделок без ипотеки в Сбербанке возросла в 3,5 раза: с 16,6% во второй половине 2023 года до 31% в первой половине 2024 года, далее до 44% во втором полугодии (+13 процентных пунктов), и, наконец, до 55% к марту 2025 года (+11 процентных пунктов).

Также были выделены регионы с самой высокой долей неипотечных сделок: Республика Карелия (66%), Санкт-Петербург (64%), Москва и Московская область (по 61%), Ленинградская область (60%), Костромская область (58%), Камчатский край (57%), Самарская (55%), Новосибирская (53%) и Воронежская (52%) области.