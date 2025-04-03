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Кобзев: Экипаж разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 сделал все, чтобы отвести борт от жилых строений

Один из летчиков погиб.

Ночью 3 апреля в Иркутской области потерпел крушение ракетоносец Ту-22М3. Судно упало в Усольском районе – в 80 км от Иркутска. Экипаж состоял из четырех человек – один из пилотов погиб.

«Летчики сделали все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений. Об этом мне сегодня рассказали в Министерстве обороны. Низкий поклон профессионалам высокого класса и слова соболезнований родным и близким погибшего пилота. Семье, безусловно, окажут помощь», – написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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