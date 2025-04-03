Конференции по новым правилам ИЖС прошли в Иркутске, Улан-Удэ, Чите и Якутске

Серия конференций, посвящённых изменениям на рынке ИЖС, прошли в городах присутствия Байкальского банка.

Участникам мероприятий рассказали о новых механизмах перехода рынка ИЖС на эскроу, о нюансах ипотечного кредитования и использовании инструментов ДомКлик, а также о возможностях кредитования строительных компаний.

На конференции выступили представители госструктур с обзором ключевых изменений в действующем законодательстве, которое регулирует жилищное строительство.

Строительные компании поделились опытом кредитования в качестве подрядчика ИЖС в Сбере, рассказали о работе с заказчиками по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.

«Конференция по ИЖС — это уникальная площадка для обмена опытом и получения актуальных данных, необходимых для повышения прозрачности и эффективности процессов строительства и финансирования. Мы нацелены на всестороннюю поддержку наших клиентов, предлагая не только конкурентоспособные финансовые продукты, но и ценные знания, способные помочь в реализации их проектов. Уверен, что каждый участник открыл для себя новые перспективы», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Специалисты Сбера рассказали о преимуществах кредитования подрядчиков в банке: общий лимит кредитования ограничен только платежеспособностью заемщика, упрощенный процесс рассмотрения (до 250 млн. рублей), отсутствие залога, удобный способ погашения, отсутствие необходимости предоставлять документы о ходе строительства и онлайн-выдача траншей в любой момент.

Начальник управления комплексного развития и стимулирования в строительстве министерства строительства Иркутской области Евгений Шведов на конферении в Иркутске представил новый Федеральный закон № 186-ФЗ, вступивший в силу с 1 марта 2025 года. Этот закон регулирует строительство жилых домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов, обеспечивая прозрачность процесса и защиту прав дольщиков.

«Президент РФ поручил регионам ускорить реализацию проектов ИЖС с применением эскроу-счетов. Правительство Иркутской области разрабатывает комплекс мер, включая информационное сопровождение для местных властей, строительных компаний и населения. Планируется усиление сотрудничества между региональным министерством строительства и банками для успешного внедрения нового законодательства», — отметил Евгений Шведов.

Закон значительно снижает риски дольщиков и стимулирует развитие сектора ИЖС. Конференция стала платформой для обсуждения новых механизмов использования эскроу-счетов, ипотечного кредитования и сервиса ДомКлик.

Эскроу-счет – это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем недвижимости и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются до окончания строительства. Застройщик получает доступ к средствам только после выполнения всех обязательств в срок, указанный в договоре. Плюсы использования эскроу-счета для покупателя - гарантия финансовой безопасности, бесплатное открытие и обслуживание счёта, единовременная выдача кредита, оформление ипотеки без дополнительного обеспечения. Плюсы для подрядчика - возможность получения финансирования от банка, повышение прозрачности и устойчивости отрасли, привлечение дополнительных продаж, доступное банковское финансирование на полную стоимость строительства дома, возможность заблаговременного поэтапного авансирования на приобретение строительных материалов в рамках графика, увеличение оборота за счёт создания дополнительного спроса.