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Кого считают идеальным руководителем иркутяне?

Молодые специалисты предпочитают начальников постарше, тогда как старшее поколение выбирает ровесников. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Работники до 45 лет считают идеальными руководителей старше себя по возрасту, а более взрослые сотрудники – начальников-ровесников. Среди иркутян большинство (60%) считает лучшими мужчина-руководителей, хотя женщины чаще отдают предпочтение женщинам-начальникам (34%).

Некоторые респонденты утверждают, что пол руководителя не важен, важнее профессионализм и адекватность.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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