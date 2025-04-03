Сотрудники РУСАЛа пополнили ряды доноров костного мозга

В Шелехове прошёл «День донора», который организовал Центр социальных программ РУСАЛа совместно с Иркутской областной станцией переливания крови.

За последние полгода это уже третья акция для сотрудников компании, и каждый раз она собирает всё больше желающих спасти чью-то жизнь.

Мобильный пункт сбора развернулся в центре города – в ДК «Металлург». Необходимое оборудование специалисты Службы крови привезли из Иркутска.

Перед сдачей крови доноры прошли необходимые процедуры, включающие предварительную подготовку, медицинский осмотр и собеседование с врачом, а ещё всех участников акции гостеприимно угощали сладким горячим чаем и печеньем.

Всего за прошедшие полгода 134 сотрудника РУСАЛа в Шелехове стали донорами крови, 36 их них вошли во Всероссийский регистр доноров костного мозга.

– Акция «День донора» проводится в рамках корпоративной программы «Помогать просто». Я рада, что с каждым разом наши волонтёрские ряды увеличиваются. В Шелехове много неравнодушных людей, которые готовы всегда прийти на помощь. И конечно, спасибо активному волонтёру Максиму Левинову, который помогал уже второй раз в организации и подготовке нашей корпоративной акции, – Мария Отченаш, руководитель программ шелеховского филиала Центра социальных программ РУСАЛа.

Почти все доноры уже не первый раз принимают участие в акции Центра социальных программ РУСАЛа, который был создан более 20 лет назад по инициативе Олега Дерипаски.