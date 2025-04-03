Т2 лидирует по качеству мобильной связи в Иркутской области — исследование DMTEL

Т2 занял первое место среди операторов «большой четверки» по интегральной оценке качества мобильной связи на территории Иркутской области. Т2 показала наилучший итоговый результат как по качеству мобильного интернета и голосовых сервисов, так и по площади радиопокрытия. Исследование проводила компания DMTEL – впервые на территории Приангарья.

Исследование проводилось в феврале 2025 года в Иркутске, семи городах областного значения и на автотрассах между ними. Эксперты DMTEL оценивали три показателя: радиопокрытие, мобильный интернет, голосовую связь. Т2 получила наибольшие итоговые оценки по каждому из параметров. В частности, эксперты отмечают непрерывное покрытие сети оператора в Иркутске и городах областного значения.

По качеству мобильного интернета оператор T2 опережает конкурентов и в областной столице, и в городах, и на автодорогах. Компания получила самую высокую интегральную оценку по совокупности показателей: возможности быстро и успешно получить доступ в сеть, отправить или загрузить данные, воспроизвести контент без задержки и искажений.

T2 демонстрирует лучшие средние скорости по загрузке данных с сервера. В Иркутске этот показатель превышает 47 Мбит/с, в городах области составляет более 52 Мбит/с, на автодорогах – более 37 Мбит/с. Также в сети оператора отмечена самая высокая стабильность скоростей мобильного интернета.

По качеству услуг голосовой связи T2 также имеет наибольшую совокупную оценку на территории Иркутской области. Это подтверждает, что клиенты оператора могут успешно дозвониться друг другу и вести разговор без обрывов и искажений речи. В частности, в Иркутске и городах области T2 опережает конкурентов по характеристикам качества речи: суммарная доля оценок «хорошо» и «отлично» в рамках голосовых тестов в сети оператора в Иркутске составляет почти 98%, в других городах – около 96%.

В рамках исследования специалисты DMTEL выполнили драйв-тесты в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Усолье-Сибирском, Зиме, Саянске, Черемхово, Листвянке, а также на автомобильных дорогах, которые связывают перечисленные города. Драйв-тесты охватили в общей сложности более 2700 километров дорог, эксперты провели 1450 голосовых тестов и 3150 сессий загрузки данных одновременно в сети каждого оператора.