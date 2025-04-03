Доля отказов в товарном кредитовании в феврале 2025 года составила 84%

Причина – жесткая денежно-кредитная политика регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

Доля отказов по товарным кредитам (POS) в феврале 2025 года достигла 84%, увеличившись на 5,5 п.п. по сравнению с прошлым годом и на 1,1 п.п. с января 2025-го.

Наибольший рост отказов зафиксирован в:

Санкт-Петербурге (+7,4 п.п.),

Башкортостане (+7,2 п.п.),

Краснодарском крае (+6,3 п.п.),

Московской области (+5,7 п.п.),

Татарстане (+5,5 п.п.).

«Рост доли отказов по заявкам на POS-кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Прежде всего, речь идет о повышении ключевой ставки и ужесточении макропруденциальных ограничений. При этом в 2025 году в сегменте товарных кредитов преобладают следующие тенденции: общее сокращение спроса на POS-кредиты со стороны граждан и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. Таким образом, с одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на POS-кредиты, т.к. рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой, уровень одобрения заявок на данный тип кредитов также снижается».